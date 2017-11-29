В Волгограде в январе 2018 года построят первую солнечную электростанцию

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, новый экологический проект позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 000 тонн. На данный момент на предприятии завершаются строительно-монтажные работы на фотоэлектических модулях и подстанции.

«На незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ уже поставлено и смонтировано около 40 000 поликристалических кремниевых фотоэлектических модулей», — заявили в ведомстве.

До конца текущего года здесь планируется проведение комплексных испытаний. Ввод в эксплуатацию и начало поставки электроэнергии запланированы на январь 2018 года.