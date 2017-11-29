Церемония открытия нового терминала аэропорта Перми обойдется в 2 млн руб

Подробностей о самой церемонии на сайте госзакупок нет. В аэропорту Перми «Ъ» пояснили, что «это будет классический сценарий, с приглашением гостей и красной ленточкой». Сумма в 2 млн руб. сложилась, в том числе, из расходов на монтаж сцены и установку аппаратуры.



Новый терминал международного аэропорта «Пермь» откроют 30 ноября, хотя изначально открытие планировалось на 1 декабря. Перенос даты связан с тем, что министр транспорта РФ Максим Соколов сможет посетить Пермь именно 30 ноября. При этом в день торжественного открытия новый терминал примет первых пассажиров. Напомним, новый терминал пермского аэропорта первые несколько месяцев работы будет обслуживать только внутрироссийские рейсы. Международные вылеты и прилеты будут организованы в старом терминале.



1 декабря станет известно название нового терминала, выбором которого занимается специальная комиссия, изучающая варианты, за которые проголосовали жители Прикамья. Среди названий, набравших наибольшее количество голосов, лидируют «Терминал Большое Савино» и «Терминал им. Павла Соловьева». Среди предложенных пермяками вариантов были также «MOLOTOV AIR», «Терминал Юрятин», «PermSky», «Мордор», «Терминал-терминал», «Терминал имени В. В. Путина».



Напомним, строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года. Плановый срок ввода терминала в эксплуатацию — декабрь 2017 года. В начале октября Ростехнадзор выдал пермскому аэропорту положительное заключение на строящийся терминал.