Второй этап строительства зоопарка обойдётся властям Прикамья в 181 млн руб

Согласно документации аукциона, подрядчик обязан построить на территории биопарка одноэтажное здание контактного зоопарка площадью 2,5 тыс. кв. м. Кроме этого, исполнитель должен соорудить сцену и трибуны, построить вольер с павильоном для оленей и овцебыков площадью 256 кв. м., а также автомобильные весы для взвешивания животных.