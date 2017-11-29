Госкомтранс Башкирии защитит уфимский электротранспорт
В ведомстве пообещали помочь выплатить долги предприятия.
В ведомстве пообещали помочь выплатить долги предприятия.
Глава Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьнянов, заявил, что конца недели ведомство попытается выплатить часть долгов уфимского электротранспорта, сообщает портал
— Вопрос находится в проработке. Мы не исключаем, что часть задолженности возьмем на себя. Я не готов озвучить никаких цифр, но мы обсуждаем это с Минфином, — рассказал глава Госкомстранса.
Напомним, что в начале этой неделе столичному МУЭТу отключили напряжение в электросети за задолженность в 200 миллионов рублей.
В это время уфимцы начали подписывать петицию в защиту уфимского трамвая в интернете.