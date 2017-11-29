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14:18 (мск), источник: Forbes.kz

Нацбанк повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2017 году

Регулятор 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов).

Источник: Forbes.kz

На основе полученных прогнозов и оценок Национальный банк Республики Казахстан принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки, сообщила пресс-служба регулятора.

23 ноября 2017 Нацбанк завершил очередной прогнозный раунд «Октябрь-ноябрь 2017 года». Прогнозный период: с 4 квартала 2017 по 2 квартал 2019.

В качестве базового сценария рассматривается сценарий цены на нефть на уровне 50 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в течение 4 квартала 2017 будет находиться ближе к верхней границе целевого коридора 6−8%, а в 2018 начнет плавное вхождение в целевой коридор 5−7%.

Между тем, траектория вхождения в целевой коридор по сравнению с оценками в рамках предыдущего прогнозного раунда «Июль-август 2017» изменилась в сторону повышения. Это отражает шоки предложения на рынке мясопродуктов и плодоовощной продукции, а также шоки на рынке ГСМ и ослабление обменного курса тенге к доллару США, вызванное нефундаментальными факторами, что привело к росту инфляционных ожиданий.

При этом ожидается исчерпание эффектов данных шоков во 2−3 кварталах 2018. Стабильные цены на нефть и на зерновые, снижение инфляционных ожиданий при слабом дезинфляционном давлении со стороны внутреннего спроса приведут к вхождению инфляции в целевой коридор 5−7% в 2018 и 4−6% в начале 2019.

Темпы экономического роста, согласно последней оценке, ускорятся до 3,5% (3,1% в предыдущий прогнозный раунд) в 2017 и несколько ослабнут до 2,8% в 2018 (3,0% в предыдущий прогнозный раунд).

Пересмотр темпов роста связан с ускорением в 3 квартале 2017 восстановительных процессов в реальном секторе экономики. Основной вклад в рост экономики внесло увеличение объемов добычи минеральных ресурсов. Сохраняется положительная динамика в остальных отраслях экономики. Краткосрочный экономический индикатор, базирующийся на изменении индексов выпуска по базовым отраслям, по итогам 10 месяцев 2017 вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как и ожидалось, рост инвестиций в основной капитал продолжает поддерживать темпы роста экономики. Ожидается сохранение текущих умеренных темпов роста инвестиций на фоне расширения производственной активности.

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