В Зеленоградске сносят здание производственной базы под торговый центр
В Зеленоградске начали сносить здание производственной базы. Объект площадью 1195 квадратных метров находится на улице Железнодорожной, 30а.
В Зеленоградске начали сносить здание производственной базы. Объект площадью 1195 квадратных метров находится на улице Железнодорожной, 30а.
Работы по демонтажу запланированы до 15 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского округа.
На месте производственной базы планируют разместить торговый центр Spar. Первый магазин этой сети открылся в курортном городе в сентябре на Окружной.