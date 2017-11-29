Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Сыну «босса боссов» мафии Италии вынесли приговор
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Сеть в восторге от обнаженной съёмки жены Харламова - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Сестры Михалковы появились на публике в одинаковых кофтах
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14«Мисс Вселенная — 2017»
12:44 (мск), источник: Калининград.Ru

В Зеленоградске сносят здание производственной базы под торговый центр

В Зеленоградске начали сносить здание производственной базы. Объект площадью 1195 квадратных метров находится на улице Железнодорожной, 30а.

Источник: Калининград.Ru

Работы по демонтажу запланированы до 15 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского округа.

На месте производственной базы планируют разместить торговый центр Spar. Первый магазин этой сети открылся в курортном городе в сентябре на Окружной.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Третий пошёл»: мэром Калининграда снова стал Александр Ярошук
«У тебя всё плохо»: в Калининграде директор школы отчитала восьмиклассницу
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
«Коктейль Родченкова»: о чем информатор ВАДА писал в дневниках
В ГД внесен законопроект о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Разгонный блок «Фрегат» не могут найти на орбите
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен Актриса рассказала о неудачном первом опыте откровенных съемок
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Бывшая жена Джигарханяна ждет ребенка По данным источника, Виталина Цымбалюк-Романовская недавно лежала в частной клинике на сохранении.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь