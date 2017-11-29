В Зеленоградске сносят здание производственной базы под торговый центр

Работы по демонтажу запланированы до 15 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского округа.

На месте производственной базы планируют разместить торговый центр Spar. Первый магазин этой сети открылся в курортном городе в сентябре на Окружной.