Узбекскую армию будут кормить частные предприятия

Источник: Podrobno.uz

До 1 апреля 2018 года министерству обороны поручено разработать положение о порядке оказания аутсорсинговых услуг по организации питания.

По мнению представителей минобороны, данное решение позволит урегулировать численность штата сотрудников столовых, расходы по перевозке и доставке продуктов питания, минимизировать потери, разнообразить ассортимент и улучшить качество приготовления пищи.

Сначала частникам передадут организацию питания в батальонах мобилизационного призывного резерва, а затем в военных образовательных и лечебных учреждениях.

Плату за услуги частных предприятий установит министерство обороны по среднерыночным фактическим ценам продуктов питания на дату заключения договора с учетом наценки до 20%, включающей в себя все расходы аутсорсера — налоги, заработную плату персонала, транспортные услуги, а также услуги по ремонту и эксплуатации оборудования. Цены по договорам подлежат пересмотру, как правило, не чаще одного раза в квартал.

Частные предприятия получат в бесплатное временное пользование производственные помещения, оборудование и мебель столовых. При этом коммунальные услуги, потребляемые им при приготовлении пищи для личного состава, будут оплачиваться за счет внебюджетных средств минобороны.