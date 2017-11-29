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15:40 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекскую армию будут кормить частные предприятия

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Узбекистана приняло решение о поэтапном переводе организации питания личного состава подразделений министерства обороны страны на аутсорсинг.

Источник: Podrobno.uz

До 1 апреля 2018 года министерству обороны поручено разработать положение о порядке оказания аутсорсинговых услуг по организации питания.

По мнению представителей минобороны, данное решение позволит урегулировать численность штата сотрудников столовых, расходы по перевозке и доставке продуктов питания, минимизировать потери, разнообразить ассортимент и улучшить качество приготовления пищи.

Сначала частникам передадут организацию питания в батальонах мобилизационного призывного резерва, а затем в военных образовательных и лечебных учреждениях.

Плату за услуги частных предприятий установит министерство обороны по среднерыночным фактическим ценам продуктов питания на дату заключения договора с учетом наценки до 20%, включающей в себя все расходы аутсорсера — налоги, заработную плату персонала, транспортные услуги, а также услуги по ремонту и эксплуатации оборудования. Цены по договорам подлежат пересмотру, как правило, не чаще одного раза в квартал.

Частные предприятия получат в бесплатное временное пользование производственные помещения, оборудование и мебель столовых. При этом коммунальные услуги, потребляемые им при приготовлении пищи для личного состава, будут оплачиваться за счет внебюджетных средств минобороны.

Следует отметить, что в докладах и обзорах армий стран мира ведущие международные институты все чаще называют Вооруженные силы Узбекистана одними из самых боеспособных в СНГ. Так, например, Узбекистан стал мощнейшей военной державой в Центральной Азии, войдя в топ-50 в последнем исследовании экспертов Global Firepower.

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