Узбекскую армию будут кормить частные предприятия
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Узбекистана приняло решение о поэтапном переводе организации питания личного состава подразделений министерства обороны страны на аутсорсинг.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Узбекистана приняло решение о поэтапном переводе организации питания личного состава подразделений министерства обороны страны на аутсорсинг.
До 1 апреля 2018 года министерству обороны поручено разработать положение о порядке оказания аутсорсинговых услуг по организации питания.
По мнению представителей минобороны, данное решение позволит урегулировать численность штата сотрудников столовых, расходы по перевозке и доставке продуктов питания, минимизировать потери, разнообразить ассортимент и улучшить качество приготовления пищи.
Сначала частникам передадут организацию питания в батальонах мобилизационного призывного резерва, а затем в военных образовательных и лечебных учреждениях.
Плату за услуги частных предприятий установит министерство обороны по среднерыночным фактическим ценам продуктов питания на дату заключения договора с учетом наценки до 20%, включающей в себя все расходы аутсорсера — налоги, заработную плату персонала, транспортные услуги, а также услуги по ремонту и эксплуатации оборудования. Цены по договорам подлежат пересмотру, как правило, не чаще одного раза в квартал.
Частные предприятия получат в бесплатное временное пользование производственные помещения, оборудование и мебель столовых. При этом коммунальные услуги, потребляемые им при приготовлении пищи для личного состава, будут оплачиваться за счет внебюджетных средств минобороны.
Следует отметить, что в докладах и обзорах армий стран мира ведущие международные институты все чаще называют Вооруженные силы Узбекистана одними из самых боеспособных в СНГ. Так, например, Узбекистан стал мощнейшей военной державой в Центральной Азии, войдя в топ-50 в последнем исследовании экспертов Global Firepower.