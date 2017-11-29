Инновации по-узбекски: в Ташкенте стартовал хакатон Open Data Challenge

Как сообщает пресс-служба Министерства коммуникаций Узбекистана, хакатон Open Data Challenge пройдет с 30 ноября по 3 декабря 2017 года в два этапа.

30 ноября и 1 декабря свыше 400 зарегистрированных участников примут участие в мастер-классах и семинарах. Во время этих мероприятий опытные специалисты расскажут про дизайн-мышление, принцип командообразования, анализ данных и основы машинного обучения на языке Python, методологию Lean Startup и Customer Development, блокчейн и основные аспекты разработки минимально жизнеспособного продукта.