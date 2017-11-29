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14:10 (мск), источник: Sputnik

Инновации по-узбекски: в Ташкенте стартовал хакатон Open Data Challenge

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Ташкенте в университете Инха состоялась официальная церемония открытия конкурса по разработке приложений, сервисов и решений по визуализации на основе открытых данных Open Data Challenge.

Источник: Sputnik

Как сообщает пресс-служба Министерства коммуникаций Узбекистана, хакатон Open Data Challenge пройдет с 30 ноября по 3 декабря 2017 года в два этапа.

30 ноября и 1 декабря свыше 400 зарегистрированных участников примут участие в мастер-классах и семинарах. Во время этих мероприятий опытные специалисты расскажут про дизайн-мышление, принцип командообразования, анализ данных и основы машинного обучения на языке Python, методологию Lean Startup и Customer Development, блокчейн и основные аспекты разработки минимально жизнеспособного продукта.

2 и 3 декабря участники на базе полученных знаний будут разрабатывать новые общественно-полезные проекты.

Жюри конкурса оценят работы конкураснтов и определят победителей по трем номинациям: «Лучший социальный проект», «Лучший бизнес-проект», «Самый инновационный проект хакатона».

Церемония награждения победителей и призеров хакатона состоится 16 декабря 2017 года.

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