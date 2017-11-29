Жители Омского района в мороз остались без отопления
В Минстрое рассказали, когда в пригородные посёлки вернётся тепло.
В Минстрое рассказали, когда в пригородные посёлки вернётся тепло.
Вчера вечером после 19:00 в нескольких населённых пунктах Омского района на левом берегу Иртыша отключили газовое отопление. Об этом сообщил Om1.ru читатель — житель посёлка Магистральный. Омич поинтересовался, что произошло и когда решат проблему.
Читатель Om1.ru:
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В министерстве строительства Om1.ru объяснили, что виной всему коммунальная авария, которую скоро ликвидируют.
Татьяна Величко,
— Накануне вечером произошёл технологический сбой на газораспределительном пункте. В течение нескольких часов неисправности были устранены. Сразу же было восстановлено газоснабжение объектов социальной сферы, и началось подключение потребителей. В настоящее время подключение потребителей продолжается. Завершить работу планируется в течение дня.
Отметим, что сейчас в Омске и в Омском районе -10°. Ночью должно похолодать до −13…−18°. Если не произойдёт никаких