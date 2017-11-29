Жители Омского района в мороз остались без отопления

Вчера вечером после 19:00 в нескольких населённых пунктах Омского района на левом берегу Иртыша отключили газовое отопление. Об этом сообщил Om1.ru читатель — житель посёлка Магистральный. Омич поинтересовался, что произошло и когда решат проблему.

Читатель Om1.ru:

— Из-за чего несколько насёленных пунктов остались без газового отопления со вчерашнего дня? Всё-таки основное отопление у всех газовое, и оставаться без источника обогрева неприятно.

В министерстве строительства Om1.ru объяснили, что виной всему коммунальная авария, которую скоро ликвидируют.

Татьяна Величко, пресс-секретарь министерства строительства и ЖКК Омской области:

— Накануне вечером произошёл технологический сбой на газораспределительном пункте. В течение нескольких часов неисправности были устранены. Сразу же было восстановлено газоснабжение объектов социальной сферы, и началось подключение потребителей. В настоящее время подключение потребителей продолжается. Завершить работу планируется в течение дня.