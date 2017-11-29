Узбекистан вошел в топ-15 модных направлений для туристов из Италии

Узбекистан вошел в топ-15 модных направлений для туристов из Италии

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Узбекистан стал одним из 15 модных туристических направлений для итальянцев в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Жахон» со ссылкой на издание IlSole24ore.