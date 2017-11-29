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15:39 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан вошел в топ-15 модных направлений для туристов из Италии

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Узбекистан стал одним из 15 модных туристических направлений для итальянцев в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Жахон» со ссылкой на издание IlSole24ore.

Источник: Sputnik

Рейтинг стран для итальянских путешественников составлен на основе количества онлайн-заказов на бронирование туров.

По информации сайта «Волагратис», в 2017 году объем заказов путевок в Узбекистан на портале увеличился на 38% по сравнению с 2016 годом.

Как отмечают эксперты, итальянцев привлекает республика своей тысячелетней культурой.

В начале текущего года газета IlSole24ore совместно с итальянской компанией Ig подготовила рейтинг самых доступных для туризма стран летом 2017 года, в котором Узбекистан наряду с Китаем занял первое место.

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