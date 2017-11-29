Омская область отправила первый «зерновой экспресс» в европейскую часть России
Формирование таких составов позволяет значительно ускорить доставку зерна и ускорить оборот специализированных вагонов.
Формирование таких составов позволяет значительно ускорить доставку зерна и ускорить оборот специализированных вагонов.
ОМСК, 29 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Первый организованный «зерновой поезд-экспресс» отправлен из Омской области в европейскую часть России, сообщила
«Первый организованный зерновой поезд, следующий экспрессом от станции Карбышево-1 Омского региона
Начальник отдела переработки и товарного рынка регионального Минсельхоза Константин Цыпленков сказал ТАСС, что формирование таких составов позволяет значительно ускорить доставку зерна и ускорить оборот специализированных вагонов. «Эти поезда идут значительно быстрее по сравнению со сборными составами — вместо 6 дней дня 3−4», — уточнил эксперт.
По его словам, проблема экспорта зерна остается актуальной для региона. «Если в прошлом году мы за ноябрь вывезли более 2 тыс. вагонов, то в этом году только около полутора тысяч», — отметил Цыпленков.
Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектаров, из которых около 2,1 млн гектаров отводится под зерновые. В 2017 году из общего урожая зерновых в 3,6 млн тонн около 2,4 млн тонн составила пшеница, из которой 85% — это продовольственное зерно, которая в других регионах используется как улучшитель хлебопекарных качеств муки. Всего регион планирует экспортировать около 1,5 млн тонн зерна.