Омская область отправила первый «зерновой экспресс» в европейскую часть России

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 29 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Первый организованный «зерновой поезд-экспресс» отправлен из Омской области в европейскую часть России, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО «РЖД») в среду. Ранее региональный Минсельхоз сообщил, что темпы отгрузки зерна значительно снизились по сравнению с прошлым годом из-за отсутствия нужного количества вагонов.

«Первый организованный зерновой поезд, следующий экспрессом от станции Карбышево-1 Омского региона Западно-Сибирской железной дороги до станции Лянгасово Горьковской железной дороги, отправлен для вывоза зерна из Омской области. Состав был сформирован из 66 вагонов общим весом более 4,6 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЗСЖД отметила, что решение об организации и отправки «зерновых экспрессов» был принято совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и участниками регионального зернового рынка для обеспечения бесперебойного вывоза зерна.

Начальник отдела переработки и товарного рынка регионального Минсельхоза Константин Цыпленков сказал ТАСС, что формирование таких составов позволяет значительно ускорить доставку зерна и ускорить оборот специализированных вагонов. «Эти поезда идут значительно быстрее по сравнению со сборными составами — вместо 6 дней дня 3−4», — уточнил эксперт.

По его словам, проблема экспорта зерна остается актуальной для региона. «Если в прошлом году мы за ноябрь вывезли более 2 тыс. вагонов, то в этом году только около полутора тысяч», — отметил Цыпленков.