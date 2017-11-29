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15:41 (мск), источник: ТАСС

Омская область отправила первый «зерновой экспресс» в европейскую часть России

Формирование таких составов позволяет значительно ускорить доставку зерна и ускорить оборот специализированных вагонов.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 29 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Первый организованный «зерновой поезд-экспресс» отправлен из Омской области в европейскую часть России, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО «РЖД») в среду. Ранее региональный Минсельхоз сообщил, что темпы отгрузки зерна значительно снизились по сравнению с прошлым годом из-за отсутствия нужного количества вагонов.

«Первый организованный зерновой поезд, следующий экспрессом от станции Карбышево-1 Омского региона Западно-Сибирской железной дороги до станции Лянгасово Горьковской железной дороги, отправлен для вывоза зерна из Омской области. Состав был сформирован из 66 вагонов общим весом более 4,6 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЗСЖД отметила, что решение об организации и отправки «зерновых экспрессов» был принято совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и участниками регионального зернового рынка для обеспечения бесперебойного вывоза зерна.

Начальник отдела переработки и товарного рынка регионального Минсельхоза Константин Цыпленков сказал ТАСС, что формирование таких составов позволяет значительно ускорить доставку зерна и ускорить оборот специализированных вагонов. «Эти поезда идут значительно быстрее по сравнению со сборными составами — вместо 6 дней дня 3−4», — уточнил эксперт.

По его словам, проблема экспорта зерна остается актуальной для региона. «Если в прошлом году мы за ноябрь вывезли более 2 тыс. вагонов, то в этом году только около полутора тысяч», — отметил Цыпленков.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектаров, из которых около 2,1 млн гектаров отводится под зерновые. В 2017 году из общего урожая зерновых в 3,6 млн тонн около 2,4 млн тонн составила пшеница, из которой 85% — это продовольственное зерно, которая в других регионах используется как улучшитель хлебопекарных качеств муки. Всего регион планирует экспортировать около 1,5 млн тонн зерна.

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