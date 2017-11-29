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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском открыли трехэтажную «Арену 300»

Комплекс, включающий хоккейную площадку, зал борьбы, спортбар и гостиницу, торжественно запустили в Искитиме.

Сегодня, 29 ноября, в Искитиме торжественно открыли «Арену 300». Это огромный спортивный комплекс, который включает хоккейную площадку с трибунами на 3 тысячи мест, тренажерный зал, залы для борьбы и смешанных единоборств, разминочные беговые дорожки и зал с синтетическим льдом для отработки бросков шайбы.

Кроме того, в «Арене 300» есть спорт-бар на 40 мест, гостиница для спортсменов на 75 мест, спортивный торговый центр, 10 раздевалок для спортсменов и одна для массового катания на льду. Здесь можно взять напрокат или заточить коньки. Есть даже зал Олимпийской славы, где установлены бюсты новосибирских олимпийцев. Многие из них лично побывали на открытии «Арены 300».

— Этот комплекс просто супер, у нас в регионе, наверное, такого еще не было, — делится впечатлениями Михаил Гребешков, отец юного хоккеиста. — Все есть: спортзал, каток, большой тренажерный зал, рядом бассейн. Созданы все условия, чтобы дети занимались хоккеем и борьбой.

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