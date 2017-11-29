Под Новосибирском открыли трехэтажную «Арену 300»
Комплекс, включающий хоккейную площадку, зал борьбы, спортбар и гостиницу, торжественно запустили в Искитиме.
Комплекс, включающий хоккейную площадку, зал борьбы, спортбар и гостиницу, торжественно запустили в Искитиме.
Сегодня, 29 ноября, в Искитиме торжественно открыли «Арену 300». Это огромный спортивный комплекс, который включает хоккейную площадку с трибунами на 3 тысячи мест, тренажерный зал, залы для борьбы и смешанных единоборств, разминочные беговые дорожки и зал с синтетическим льдом для отработки бросков шайбы.
Кроме того, в «Арене 300» есть
— Этот комплекс просто супер, у нас в регионе, наверное, такого еще не было, — делится впечатлениями Михаил Гребешков, отец юного хоккеиста. — Все есть: спортзал, каток, большой тренажерный зал, рядом бассейн. Созданы все условия, чтобы дети занимались хоккеем и борьбой.