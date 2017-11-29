Под Новосибирском открыли трехэтажную «Арену 300»

Сегодня, 29 ноября, в Искитиме торжественно открыли «Арену 300». Это огромный спортивный комплекс, который включает хоккейную площадку с трибунами на 3 тысячи мест, тренажерный зал, залы для борьбы и смешанных единоборств, разминочные беговые дорожки и зал с синтетическим льдом для отработки бросков шайбы.

Кроме того, в «Арене 300» есть спорт-бар на 40 мест, гостиница для спортсменов на 75 мест, спортивный торговый центр, 10 раздевалок для спортсменов и одна для массового катания на льду. Здесь можно взять напрокат или заточить коньки. Есть даже зал Олимпийской славы, где установлены бюсты новосибирских олимпийцев. Многие из них лично побывали на открытии «Арены 300».