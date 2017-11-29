Депутатам ЗакСа Ленобласти повесят шторы за 800 тысяч рублей
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области потратили на приобретение 4 комплектов штор 772 тысячи рублей.
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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области потратили на приобретение 4 комплектов штор 772 тысячи рублей.
По данным портала закупок, первая заявка гласит, что на три комплекта штор депутаты выделено 452 667,39 рубля. Стоимость второй закупки, состоящей из 6 портьер и 6 штор, составляет 319 276,94 рубля.
В общей сложности из областного бюджета местные чиновники готовы потратить 771 994 рубля и 33 копейки.
Все комплекты должны быть поставлены заказчику не позднее 22 декабря.