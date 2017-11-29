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20:31 (мск), источник: Forbes

Биткоин за $11 000. Можно ли еще заработать на криптовалюте

29 ноября курс биткоина перевалил за отметку $11 000. Как долго будет расти криптовалютата и какие стратегии заработка действуют на этом рынке?

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Источник: Reuters

Курс самой популярной криптовалюты биткоин только с начала месяца вырос на 71,8% и перевалил за $11000. По состоянию на 14.10 мск в среду, 29 ноября, стоимость биткоина колеблется у отметки $11 034. Днем ранее она преодолела психологический уровень в $10 000.

С января 2017 года цена одной монеты этих электронных денег увеличилась более чем в 11 раз. А капитализация всего крипторынка за тот же период возросла в 18 раз — до $334,2 млрд. Что будет дальше и стоит ли сейчас пытаться заработать на хайпе? Эти вопросы обсудили участники криптоконференции в Технопарке «Сколково», прошедшей накануне.

Будущее биткоина

Ежедневный объем торговли биткоином составляет всего $5 млрд. При таких оборотах очень легко манипулировать ценой, рассказал на криптоконференции в «Сколково» менеджер по работе с партнерами криптобиржи WEX.nz Дмитрий Васильев. Этим отчасти и можно объяснить колоссальный рост стоимости актива в последнее время.

Вместе с тем поддержку биткоину оказывает большой интерес со стороны инвесторов. «Из-за популярности валюты она всем нужна. Вы можете перевести деньги из страны за комиссию в 1−2%. Сейчас все переводы больших сумм удобнее совершать через криптовалюту», — считает Васильев. Спрос на криптовалюту в условиях ее ограниченности (эмиссия биткоинов не превысит 21 млн монет) позволит цифровому активу выйти на новые уровни — $15−20 000 к концу года.

«Но рано или поздно этот пузырь сдуется — появятся другие валюты, будет сформированы правила регулирования рынка», — предупреждает эксперт.

В пользу биткоина в следующем году будет работать постепенная легализация криптовалютного рынка. В конце октября биржевая группа CME Group (в нее входит и Чикагская товарная биржа) объявила о планах по запуску торговли фьючерсами на биткоин. «С появлением деривативов откроются возможности для портфельного управления криптовалютой и будут доступны инструменты хеджирования. Появление деривативов на биткоин так же важно, как появление в 1960-х первых фьючерсов. Тогда это перевернуло весь финансовый мир», — рассказал директор программы «Цифровая экономика» и «Цифровые деньги» РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Плотников.

Неделю назад банк JPMorgan Chase заявил, что может предоставить своим клиентам доступ к фьючерсам на биткоин, которые будут торговаться на площадке CME Group. Правда, это может привести к падению курса криптовалюты. «С появлением фьючерсов появится возможность шортить и играть на понижение, поэтому мы ожидаем небольшой коррекции», — отметил Андрей Плотников.

Важным этапом развития этого инструмента станет создание биржевых фондов (ETF), рассуждает эксперт. «Это будет полным признанием криптовалюты. Упаковка биткоина в ETF сделает процесс покупки и продажи криптовалюты обычными биржевыми операциями», — считает Плотников.

Биткоин не обладает фундаментальными показателями, как традиционные валюты, и поэтому делать предположения относительно его курса бесполезно, отмечает директор по развитию экосистемы «Сколково — венчурные инвестиции» Станислав Колесниченко.

«Это спекулятивная валюта, которая может принести и высокий доход, и большие убытки. Вкладывать средства в такой актив могут только люди с очень большим аппетитом к риску», — отмечает эксперт.

Можно ли еще заработать

«Каждую неделю меня спрашивают — стоит ли подождать “отката” цены биткоина, чтобы закупиться?», — рассказал на конференции трейдер и основатель обучающего курса TrueTrading Иван Коваль-Зайцев. Новички пытаются угадать точки минимума и максимума, чтобы захватить тренд и сыграть на движении. Все заканчивается тем, что 95% трейдеров теряют деньги, говорит эксперт.

«Инвестор, который решил войти на этот рынок, должен понимать, что он фактически сидит на пороховой бочке», — добавляет основатель предпринимательского сообщества Cryptonet Дмитрий Карпиловский, который с 2011 года занимается майнингом (то есть производством криптовалюты).

Большинство используемых стратегий — это бомба с часовым механизмом, которая может лишить инвестора всего заработка, рассказывает он.

Сейчас практически весь рынок состоит из людей, которые ничего не понимают в криптовалютной системе и покупают, когда надо продавать, а продают на взлете, говорит Карпиловский.

«Поэтому всегда надо жить с мыслью, что высокая доходность сопряжена и с высоким риском», — подчеркивает эксперт.

По словам Карпиловского, всего сущесвует семь стратегий игры на криптовалютном рынке. Первую можно назвать «путь самурая». Она наиболее простая и потому популярная: купить биткоин и ничего не делать. «Есть один момент — биткоин не всегда будет расти. В 2011 году он потерял 95% стоимости. И большинство инвесторов продали на падении и проиграли. Какие есть фундаментальные причины, чтобы это не повторилось в 2018 году? Я таких не наблюдаю», — предупреждает эксперт.

Вторая стратегия — это трейдинг. Ее выбирают люди, которые хотят диверсифицировать свои вложения. Они постоянно покупают и продают криптовалюты. Однако на столь волатильном рынке 99% трейдеров теряют свои вложения. «Трейдинг для новичка не только бессмысленное, но и крайне опасное занятие», — заключает Карпиловский.

Третью стратегию можно назвать follow the money. Она основана на тезисе, что криптоэкономика будет расти, и соответственно, ей будут нужны криптовалюты, часть которых станут лидерами отрасли. Уже сейчас можно зайти на сайт-агрегатор coinmarketcap.com, посмотреть 10 самых крупных по капитализации валют и купить их. «Не нужно думать, почему они популярны, как они туда попали — мы просто покупаем то, что успешно. Примитивная, но абсолютная рабочая стратегия», — считает эксперт.

Четвертая стратегия — антипод предыдущей. Можно купить самые слабые монеты, которые стоят очень дешево. «На любой рыночной манипуляции они могут вырасти в 200−300 раз. Это чистое казино. Американцы называют эту стратегию spray and pray — «распылись и молись», — объясняет Карпиловский.

Пятая стратегия — это майнинг, то есть добыча биткоинов за счет проведения операций на своем оборудовании. «Новички думают, что это очень просто: купил майнинг-ферму и тут же потекли деньги. На самом деле рентабельность майнинга в отрыве от курса биткоина сейчас невысокая, а риски существенные. Главный — это появление новых майнеров. Недавно откуда-то взялось оборудование на $100 млн. И все майнеры стали зарабатывать меньше, потому что награда за майнинг на всех одна и та же», — рассказал Карпиловский.

На шестом месте — стратегия участия в ICO, то есть инвестирование средств в стартапы, которые продают инвесторам некие аналоги акций — токены. «Тут нужно просто угадать стартап, который не обманет. Но как вы думаете, какое количество обещаний не исполняется? Риск того, что у стартапа ничего не получится или предприниматели просто уедут в Панаму с вашими деньгами, составляет 99%. Однако, если вы угадали и купили хороший проект, то есть шанс увеличить свой капитал в тысячу раз», — говорит Дмитрий Карпиловский.

Седьмая стратегия подразумевает передачу своих средств в управление профессионалам, которые уже вовсю предлагают услуги на этом рынке. «Делегировать управление портфелем людям, которые в этом разбираются — правильное решение. Нам лишь нужно выбрать таких людей, которые потом не сбегут с вашими деньгами. Сейчас им ничего не мешает это сделать», — считает Карпиловский.

Идеальной стратегией для тех, кто верит в будущее криптовалютного рынка, может стать смешение всех перечисленных вариантов и разработка индивидуального подхода. «Чтобы получить планируемый доход и не хвататься за сердце, наблюдая за курсами, надо использовать свою собственную стратегию, — резюмирует эксперт. — А если вы не верите в криптовалюту, то можно сделать сервисный бизнес: продавать оборудование, открывать офисы для криптоинвесторов. На этом рынке ажиотаж — тут продается все».

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