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17:00 (мск), источник: Kommersant.uz

Банки начали осуществлять денежные переводы за границу в сумах

Банки Узбекистана начали осуществлять денежные переводы в национальной валюте — сум.

ЦБ: $ 58.3311   -0.08 € 69.2040   -0.29 ММВБ: $ 58.3950   +0.04 € 69.1375   -0.01
Источник: Kommersant.uz

Деньги принимаются в наличной форме, а также с пластиковой карты. Средства, перечисленные в сумах, получатель заберет в валюте той страны, в которой он проживает. Данную услугу уже внедрили Hamkorbank и Агробанк.

Кроме того, денежные переводы из-за границы в Узбекистане можно получить не только в иностранной валюте, но и в сумах.

Напомним, в конце сентября АО «Узбекистон почтаси» возобновило прием и отправку международных денежных переводов в сумах. Отправка осуществляется в свободно конвертируемой валюте по курсу ЦБ на день осуществления денежного перевода.

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