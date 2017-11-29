Банки начали осуществлять денежные переводы за границу в сумах

Источник: Kommersant.uz

Деньги принимаются в наличной форме, а также с пластиковой карты. Средства, перечисленные в сумах, получатель заберет в валюте той страны, в которой он проживает. Данную услугу уже внедрили Hamkorbank и Агробанк.

Кроме того, денежные переводы из-за границы в Узбекистане можно получить не только в иностранной валюте, но и в сумах.