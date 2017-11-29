Банки начали осуществлять денежные переводы за границу в сумах
Банки Узбекистана начали осуществлять денежные переводы в национальной валюте — сум.
Банки Узбекистана начали осуществлять денежные переводы в национальной валюте — сум.
Деньги принимаются в наличной форме, а также с пластиковой карты. Средства, перечисленные в сумах, получатель заберет в валюте той страны, в которой он проживает. Данную услугу уже внедрили Hamkorbank и Агробанк.
Кроме того, денежные переводы
Напомним, в конце сентября АО «Узбекистон почтаси» возобновило прием и отправку международных денежных переводов в сумах. Отправка осуществляется в свободно конвертируемой валюте по курсу ЦБ на день осуществления денежного перевода.