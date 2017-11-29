С 1 декабря 600 организаций-должников Тольятти могут остаться без тепла
В пятницу, 1 декабря, специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планируют провести серию ограничений подачи тепловой энергии для неплательщиков Тольятти.
В пятницу, 1 декабря, специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планируют провести серию ограничений подачи тепловой энергии для неплательщиков Тольятти.
Об этом сообщила
Речь идет о 600 коммерческих организациях, которые не оплатили тепло, полученное в
На сегодняшний день в Тольятти уже произведены ограничения теплоснабжения для четырех коммерческих организаций.