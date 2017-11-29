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18:43 (мск), источник: Volga News

С 1 декабря 600 организаций-должников Тольятти могут остаться без тепла

В пятницу, 1 декабря, специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планируют провести серию ограничений подачи тепловой энергии для неплательщиков Тольятти.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

Речь идет о 600 коммерческих организациях, которые не оплатили тепло, полученное в октябре-ноябре 2017 года. Руководители этих юридических лиц уже получили предупреждения от «ЭнергосбыТ Плюс Самара». В случае, если данные клиенты энергокомпании не оплатят полученное тепло до 30 ноября включительно, теплоснабжение этих должников будет приостановлено вплоть до погашения долга.

На сегодняшний день в Тольятти уже произведены ограничения теплоснабжения для четырех коммерческих организаций.

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