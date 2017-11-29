С 1 декабря 600 организаций-должников Тольятти могут остаться без тепла

Речь идет о 600 коммерческих организациях, которые не оплатили тепло, полученное в октябре-ноябре 2017 года. Руководители этих юридических лиц уже получили предупреждения от «ЭнергосбыТ Плюс Самара». В случае, если данные клиенты энергокомпании не оплатят полученное тепло до 30 ноября включительно, теплоснабжение этих должников будет приостановлено вплоть до погашения долга.