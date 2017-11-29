В Тольятти запустят производство брендовых сумок из кожи

Инвестиции компании составят около 25 млн рублей, на предприятии будет создано более 100 рабочих мест.

Директор компании «Леванто» Павел Селиверстов является одним из учредителей сети салонов итальянских сумок Domani. Как рассказал инвестор, в рамках проекта запланировано запустить производственный процесс по изготовлению кожгалантерейный изделий разных стилей, отличающихся модным дизайном и повышенной функциональностью, высоким качеством и оптимальной ценой. Это мужские и женские сумки, портфели, портмоне, аксессуары. Продукция будет выпускаться не под собственным брендом, а по заказу крупных компаний, имеющих свои сбытовые сети. Производство планируется разместить на арендованных площадях в технопарке «Жигулевская долина».

По словам резидента, решение о размещении производства в Тольятти было принято исходя из целого ряда факторов. В первую очередь, это большое количество квалифицированных рабочих рук, высвободившихся в связи с сокращением производства на АвтоВАЗе и смежных предприятиях.

В частности, автомобильное производство использует много швейной продукции — это, в первую очередь, сиденья и чехлы для них. Из этой профессиональной среды на завод резидента могут прийти работники, которые составят кадровую основу нового предприятия. Как отметил бизнесмен, готовую швею обучить работе с кожей гораздо проще, чем с нуля учить работника швейному ремеслу. В кожгалантерее очень много ручного труда, поэтому предприятию потребуется значительное количество работников.