Экономика России растет на нефти и стабильности

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Как отмечает в докладе ВБ, рост экономики, начавшийся во второй половине 2016 года, продолжился в этом году, и заметное убыстрение отмечено во втором квартале. Главным драйвером этого роста называется восстановление внутреннего спроса. Впрочем, слабый инвестиционный спрос обусловил замедление темпов в третьем квартале.

Основной вклад в ВВП, как и прежде, вносят добыча полезных ископаемых и неторгуемые секторы экономики: госуправление и обеспечение военной безопасности, транспортная сфера.

Рост производства в обрабатывающих отраслях был невысоким. Быстрее других рос сектор IT (в ВБ особо отметили стремительный прогресс страны в развитии цифровых технологий) и сельское хозяйство (благодаря рекордному урожаю). По итогам 2017 года рост экономики составит 1,7%, прогнозируют в ВБ. В 2018 и 2019 годах рост, как и прежде, ожидается на уровне 1,8%.

Несмотря на рост реальных зарплат на фоне небольшого снижения безработицы (самая низкая в Москве — 1,3%, самая высокая в Ингушетии — 27%) и низкой инфляции, рост реальных располагаемых доходов населения остался в отрицательной зоне, подчеркивают в ВБ. При этом доля экономически благополучного населения снизилась с 48,2% в 2015 году до 46,3% в 2016-м.

ВБ позитивно оценил денежно-кредитную политику, проводимую ЦБ, назвав ее осмотрительной и соответствующей принципам таргетирования инфляции.

Впрочем, необходимость проведения санации двух крупных частных банков в августе-сентябре 2017 года свидетельствует о сохраняющейся уязвимости российской банковской системы, указывается в докладе. В ВБ также опасаются, что долгосрочным эффектом этих мер может стать увеличение доли государства в банковском секторе.

В докладе отмечается сохранение курса на бюджетную консолидацию со стороны правительства и введение нового бюджетного правила с января 2019 года, которое смягчит влияние внешней волатильности рынков на бюджет и реальный валютный курс. По словам ведущего экономиста по России Апурвы Санги, бюджетное правило, опирающееся на фиксированную эталонную цену на нефть, является важной структурной реформой. «Наряду с переходом к таргетированию инфляции бюджетное правило демонстрирует твердую приверженность российских властей углублению макроэкономической стабильности», — отметил господин Санги.