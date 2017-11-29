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20:02 (мск), источник: РБК

Сотрудника «Аэрофлота» уволили за дрифт на летном поле в Шереметьево

Компания «Аэрофлот» уволила водителя погрузчика, который накануне устроил дрифт в Шереметьево. Видео с произошедшим попало в Сеть.

Водителя буксировщика багажа, который 28 ноября устроил дрифт на перроне в Шереметьево, уволили. Об этом РБК рассказал заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам компании «Аэрофлот» Владимир Александров.

«По результатам внутреннего расследования выявлено совершение работником авиакомпании 28 ноября в Шереметьево [опасных] маневров на гибридном тягаче, что стало основанием для принятия решения об увольнении работника в порядке, предусмотренном трудовым законодательством», — пояснил он.

В авиакомпании поблагодарили пассажиров «за бдительность и внимание к работе наземных служб».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис сообщил РБК, что водитель, устроивший дрифт на погрузчике, не является сотрудником аэропорта Шереметьево.

Ролик, на котором видно, как водитель погрузчика кругами ездит по перрону и срывает машину в занос, был с возмущенным комментарием опубликован в Facebook пользователем по имени Максим Иванов. На кадрах видно, как буксировщик совершает рискованные маневры около самолета авиакомпании «Аэрофлот».

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