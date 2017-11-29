Сотрудника «Аэрофлота» уволили за дрифт на летном поле в Шереметьево

Водителя буксировщика багажа, который 28 ноября устроил дрифт на перроне в Шереметьево, уволили. Об этом РБК рассказал заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам компании «Аэрофлот» Владимир Александров.

«По результатам внутреннего расследования выявлено совершение работником авиакомпании 28 ноября в Шереметьево [опасных] маневров на гибридном тягаче, что стало основанием для принятия решения об увольнении работника в порядке, предусмотренном трудовым законодательством», — пояснил он.

В авиакомпании поблагодарили пассажиров «за бдительность и внимание к работе наземных служб».

Ранее начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис сообщил РБК, что водитель, устроивший дрифт на погрузчике, не является сотрудником аэропорта Шереметьево.