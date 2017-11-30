Нижегородская область получит 133 га федземель для решения проблем дольщиков

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Правительство РФ передаст Нижегородской области федеральные земли общей площадью 133 га для решения проблем обманутых дольщиков. Соответствующее распоряжение выйдет в ближайшие дни. Об этом стало известно на заседании по механизмам помощи дольщикам в Нижегородском кремле с участием руководства региона, федеральных чиновников и Агентства ипотечного жилищного кредитования. Речь идет об участке земли в поселке Новинки Богородского района, который пойдет на достройку проблемного жилого комплекса «Новинки Смарт Сити».

— В дорожной карте по Нижегородской области — 16 объектов, на 2017 год попадают два объекта с планами ввода, — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.