Нижегородские власти выделили 1,3 млрд рублей на обновление вагонов метро
Правительство региона выделило дополнительные субсидии на обновление парка вагонов нижегородского метро. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Правительство региона выделило дополнительные субсидии на обновление парка вагонов нижегородского метро. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Соответствующие изменения были внесены в прежнее постановление правительства о выделении субсидий на ремонт и закупку вагонов метрополитена. Ранее деньги выделялись только на 2017 год, в преддверии чм-2018 по футболу, в объеме около 192 млн рублей. Теперь обновление парка продолжится и после мундиаля — средства выделены ещё на три года вперед. В следующем году цифра составит более 410 млн рублей, в 2019 и 2020 годах — порядка 352 млн. рублей.
Напомним, в сентябре городские власти сообщили, что намерены отремонтировать 34 вагона метро.