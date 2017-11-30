Нижегородские власти выделили 1,3 млрд рублей на обновление вагонов метро

Соответствующие изменения были внесены в прежнее постановление правительства о выделении субсидий на ремонт и закупку вагонов метрополитена. Ранее деньги выделялись только на 2017 год, в преддверии чм-2018 по футболу, в объеме около 192 млн рублей. Теперь обновление парка продолжится и после мундиаля — средства выделены ещё на три года вперед. В следующем году цифра составит более 410 млн рублей, в 2019 и 2020 годах — порядка 352 млн. рублей.