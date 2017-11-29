В Омске ограничат рост коммунальных услуг во всех домах

Врио губернатора Александр Бурков обсудил с и.о. мэра Сергеем Фроловым, сколько омичи должны платить за содержание жилья. Он заявил, что рост платы не должен превышать установленного на 2018 год индекса в 5,2% для всех видов домов.

Бурков попросил учесть это при расчете платы на следующий год, чтобы соблюсти «принцип социальной справедливости», независимо от расходов УК на содержание старых и новых домов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Понятно, что есть экономическое обоснование, почему управляющие компании предлагают установить тарифы где-то выше шести процентов, а в 2-х этажных домах рост оплаты уходит за 10%. Я считаю, что нужно учитывать индекс инфляции и индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, установленные для субъектов. И если он у нас составляет 5,2 процента, то граждане не должны платить больше.

Он предложил управляющим компаниям согласовывать повышение тарифов с жильцами. Если они согласятся с необходимостью роста, то вопрос может быть принят.