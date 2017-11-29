В Омске ограничат рост коммунальных услуг во всех домах
Бурков предложил УК договариваться с жильцами, если повышение тарифов сверх лимита действительно необходимо.
Бурков предложил УК договариваться с жильцами, если повышение тарифов сверх лимита действительно необходимо.
Врио губернатора Александр Бурков обсудил с и.о. мэра Сергеем Фроловым, сколько омичи должны платить за содержание жилья. Он заявил, что рост платы не должен превышать установленного на 2018 год индекса в 5,2% для всех видов домов.
Бурков попросил учесть это при расчете платы на следующий год, чтобы соблюсти «принцип социальной справедливости», независимо от расходов УК на содержание старых и новых домов, сообщили в
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Понятно, что есть экономическое обоснование, почему управляющие компании предлагают установить тарифы
Он предложил управляющим компаниям согласовывать повышение тарифов с жильцами. Если они согласятся с необходимостью роста, то вопрос может быть принят.
— Всё ещё раз внимательно посмотрим, и только тогда будем подписывать документ, — согласился Фролов.