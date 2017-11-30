Ключевой объект энергетики возвели в Хабаровске

Источник: ДЕЙТА

Мощность энергообъекта, который питает аэропорт Хабаровска, увеличилась на 25 МВА. Комплексное обновление подстанции проводили энергетики хабаровского филиала ДРСК. Работы осуществлялись в рамках электрификации площадки «Хабаровский аэропорт» ТОСЭР «Хабаровск».

В торжественной церемонии открытия подстанции приняли участие заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, председатель краевого комитета по развитию ТЭК Анатолий Шатаев, представители хабаровского аэропорта и подрядной организации. Анатолий Литвинчук отметил, что строительство и реконструкция подобных крупных энергообъектов крайне важны для дальнейшего успешного развития всего региона в целом.

Энергетики рассказали гостям об основных этапах произведенной реконструкции и продемонстрировали новейшее энергооборудование, установленное на подстанции.

«Монтаж силового трансформатора мощностью 25 МВА, комплектного распределительного устройства 6 кВ, открытого распределительного устройства 110 кВ, а также прокладка кабельной линии 6 кВ от подстанции “ГВФ” до объектов заказчика — ОАО “Хабаровский аэропорт” — уже сегодня позволяет обеспечить надежным и качественным электроснабжением новые объекты аэровокзального комплекса, коммерческой зоны Air City и взлетно-посадочной полосы», — рассказал директор Хабаровских электрических сетей Александр Бакай.