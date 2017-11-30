Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Бобслеист Александр Зубков отказался отдавать медали
В Киеве назвали способ остановить строительство моста в Крым
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
03:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Ключевой объект энергетики возвели в Хабаровске

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит в Группу «РусГидро») после масштабной двухлетней реконструкции ввело в эксплуатацию подстанцию 110/35/10 кВ «ГВФ», сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Мощность энергообъекта, который питает аэропорт Хабаровска, увеличилась на 25 МВА. Комплексное обновление подстанции проводили энергетики хабаровского филиала ДРСК. Работы осуществлялись в рамках электрификации площадки «Хабаровский аэропорт» ТОСЭР «Хабаровск».

В торжественной церемонии открытия подстанции приняли участие заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, председатель краевого комитета по развитию ТЭК Анатолий Шатаев, представители хабаровского аэропорта и подрядной организации. Анатолий Литвинчук отметил, что строительство и реконструкция подобных крупных энергообъектов крайне важны для дальнейшего успешного развития всего региона в целом.

Энергетики рассказали гостям об основных этапах произведенной реконструкции и продемонстрировали новейшее энергооборудование, установленное на подстанции.

«Монтаж силового трансформатора мощностью 25 МВА, комплектного распределительного устройства 6 кВ, открытого распределительного устройства 110 кВ, а также прокладка кабельной линии 6 кВ от подстанции “ГВФ” до объектов заказчика — ОАО “Хабаровский аэропорт” — уже сегодня позволяет обеспечить надежным и качественным электроснабжением новые объекты аэровокзального комплекса, коммерческой зоны Air City и взлетно-посадочной полосы», — рассказал директор Хабаровских электрических сетей Александр Бакай.

Екатерина Лапкина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Представлена форма сборной России на Олимпийских играх 2018 года
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Арестованы подозреваемые в хищении 300 млн рублей у «Роснефти»
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили
Олегу Табакову сделали экстренную операцию
Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь