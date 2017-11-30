Минвостокразвития «нашло» пропавшие 65 млрд рублей, выделенные на аэропорты
Средства были списаны
Средства были списаны
Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.
Около 65 млрд рублей на строительство и реконструкцию аэропортов Дальнего Востока были списаны
Вчера
Позже выяснилось, что Минтранс и Росавиация исключили из госпрограмм 40 проектов строительства и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. Бюджет был секвестирован на 64,9 млрд рублей, сообщает РБК. Это произошло
По словам Трутнева, сейчас достаточной авиационной доступностью не обладает около 70% территорий региона.
Сейчас фактически завершено лишь три проекта: в аэропортах
В настоящее время реализуется 13 проектов на общую сумму 37,5 млрд рублей — 35,3% всего объема финансирования. В частности, это строительство нового терминала в аэропорту Хабаровска, реконструкция аэропортов Магадана, Благовещенска, Якутска, Зеи. Однако реализация этих проектов сильно затягивается — на срок от одного года до нескольких лет.
В Минтрансе сообщили, что план развития аэропортов затягивается
На данный момент на Дальнем Востоке действует 82 аэропорта и аэродрома. Больше половины из них — грунтовые, сообщили в минвостокразвития.
По словам Трутнева, из 470 аэропортов и посадочных полос осталась одна шестая часть.