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04:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Минвостокразвития «нашло» пропавшие 65 млрд рублей, выделенные на аэропорты

Средства были списаны из-за затягивания реализации проектов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Около 65 млрд рублей на строительство и реконструкцию аэропортов Дальнего Востока были списаны из-за затягивания реализации проектов. Об этом сообщили в минвостокразвития со ссылкой на вице-премьера Юрия Трутнева, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».

Вчера вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о пропаже больших денег, выделенных на 56 проектов реконструкции и строительства аэропортов на Дальнем Востоке в 2013 году. Эти средства должны были пойти на наиболее социально значимые аэропорты.

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разобраться в причинах произошедшего.

Позже выяснилось, что Минтранс и Росавиация исключили из госпрограмм 40 проектов строительства и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. Бюджет был секвестирован на 64,9 млрд рублей, сообщает РБК. Это произошло из-за значительного затягивания реализации этих проектов. Одной из причин задержек стали проволочки при подготовке проектно-сметной документации.

По словам Трутнева, сейчас достаточной авиационной доступностью не обладает около 70% территорий региона.

В ведомстве также отметили, что Минтранс включил в программу девять реализуемых проектов на 7,7 млрд рублей и «не обеспечил финансированием 29 мероприятий на сумму 54,4 млрд рублей.

Сейчас фактически завершено лишь три проекта: в аэропортах Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Николаевска-на-Амуре. Это составляет 3,5% от общей суммы финансирования.

В настоящее время реализуется 13 проектов на общую сумму 37,5 млрд рублей — 35,3% всего объема финансирования. В частности, это строительство нового терминала в аэропорту Хабаровска, реконструкция аэропортов Магадана, Благовещенска, Якутска, Зеи. Однако реализация этих проектов сильно затягивается — на срок от одного года до нескольких лет.

В Минтрансе сообщили, что план развития аэропортов затягивается из-за сокращения финансирования госпрограмм «Развитие транспортной системы России» и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока». С 2014 года господдержка сократилась на 66,3% — с 73,6 млрд до 24,8 млрд рублей.

На данный момент на Дальнем Востоке действует 82 аэропорта и аэродрома. Больше половины из них — грунтовые, сообщили в минвостокразвития.

По словам Трутнева, из 470 аэропортов и посадочных полос осталась одна шестая часть.

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