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06:06 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярка отсудила полмиллиона за работу в выходные

Женщина работала медицинским представителем.

Жительница Красноярска отсудила 565,8 тыс. рублей компенсации у работодателя. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярского краевого суда.

В течение 2,5 лет, с июня 2014 года по ноябрь 2016 года, красноярка работала медицинским представителем в отделе продвижения препаратов московской компании «Юник Фармасьютикал Лабораториз». 30 ноября трудовой договор был расторгнут по инициативе работницы, а 16 декабря женщина обратилась в суд с иском к работодателю. Она потребовала взыскать с компании задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда за нарушение трудовых прав в сумме 100 тыс. рублей.

Оказалось, что за весь период работы красноярке на ее зарплату и иные выплаты начислялся районный коэффициент 1,2 вместо положенного 1,3, а северная надбавка 30% вообще не выплачивалась. Суд решил, что трудовые права красноярки были нарушены.

В мае 2017 года Советский районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз» в пользу бывшей сотрудницы 565,8 тыс. рублей: 105,5 тыс. рублей задолженности, связанной с не полным начислением районного коэффициента, 315,5 тыс. рублей северной надбавки, 47 тыс. рублей отпускных, 19,4 тыс. рублей командировочных, 2 тыс. рублей оплаты работы в выходные и праздничные дни, 2,9 тыс. рублей компенсации за неиспользованный отпуск, 71,5 тыс. рублей компенсации за задержку причитающихся выплат и 2 тыс. рублей компенсации морального вреда. В доход местного бюджета была взыскана государственная пошлина — 9,2 тыс. рублей.

Представитель компании пытался обжаловать судебное решение, но Красноярский краевой суд оставил его без изменения. «Решение вступило в законную силу в августе 2017 года, но ответчик снова обжаловал решение районного суда. 20 ноября Красноярский краевой суд отказал ему в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

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