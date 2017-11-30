Учредитель сменился у «Центрального рынка» Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Комитет управления муниципальным имуществом стал учредителем МУП «Центральный рынок» в Иркутске. Соответствующее решение приняли в администрации города. Об этом заявила заместитель мэра — председатель КУМИ мэрии Иркутска Екатерина Козулина на заседании Думы сегодня, 30 ноября, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, что 24 августа заммэра — председатель КГО Елена Федорова заявила на заседании регионального правительства о том, что риск возникновения чрезвычайной ситуации при подготовке к отопительному периоду существовал в Иркутске. По ее словам, котельную мясокомбината «Иркутский» на тот момент не начали готовить к зимнему периоду. Спустя время, 11 сентября, на пресс-конференции, посвященной отопительному сезону, Елена Федорова отметила, что проблема подготовки котельной Иркутского мясокомбината сохраняется. Сейчас решатся вопрос о переподключении зависимых от котельной объектов (74 жилых дома и пять социальных объектов) к другим РСО, в частности, «Байкалэнерго». Параллельно в настоящее время ведется судебный процесс с владельцами предприятия.

Также ИА IrkutskMedia сообщало, что директор МУП «ТЭСИ» Александр Воронин был уволен мэрией города после отказа взять на себя обязанности по эксплуатации котельной мясокомбината «Иркутский» 15 сентября. Руководитель муниципального предприятия заявил об отсутствии финансов, компетенции, лицензии на данный вид деятельности для работы с теплоисточником и угрозе возникновения режима чрезвычайной ситуации 14 сентября в письме градоначальнику Дмитрию Бердникову.

Кроме того, Александр Воронин предлагал мэрии объявить режим ЧС из-за ситуации с подготовкой котельной к отопительному сезону, считая, что такая мера является единственным решением проблемы с теплоисточником. Таким образом, у чиновников появилась бы возможность открыть дополнительное бюджетное финансирование. Однако администрация Иркутска не ввела режим ЧС, тем самым отказавшись от получения дополнительных средств на проблемную котельную.