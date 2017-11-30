В Башкирии пенсии увеличились, а доходы стали скромнее

По официальным данным Башстата на 1 октября, 1 млн 170 тысяч жителей республики получают пенсию, большинство из них — 979 000 человек — пенсионеры по возрасту. И, кстати, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пожилых людей стало больше.

Вместе с тем, увеличилась и пенсия. Средняя пенсия на октябрь составляет почти 12 371 рубль, что больше прошлогодней на 560 рублей. Еще больше «выросла» пенсия по старости: на 1 октября она составляет в среднем 13 063 рубля — это на 592 рублей больше, чем в прошлом году. Также стали больше получать люди, которым назначается пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца.

А вот доходы населения Башкирии стали чуть скромнее. Если в сентябре 2016 года среднедушевой доход составлял 33 803 рубля, то спустя год этот показатель сократился на 1797 рублей и составляет 32006 рублей. Если анализировать динамику за 2016 год, то можно прогнозировать еще большее сокращение среднедушевого дохода в октябре-ноябре, а вот под конец года в кошельке жителя республики денег прибавится.

Как повлияли эти изменения на покупательную способность людей? По данным Башстата, среднестатистическому жителю региона этой осенью выгоднее покупать сахар, мороженую рыбу, яйца, подсолнечное масло, рис и муку. А вот картофель, сливочное масло, молоко и говядина обойдутся дороже. Кроме того, сильнее по кошельку ударила покупка одежды, бензина, оплата коммуналки и электроэнергии, а также проезд в автобусе.