Омским многодетным семьям на 20% увеличили пособия. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

Сегодня, 30 ноября, в региональном парламенте утвердили поправки в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан. Так, в 2018 году увеличат пособия многодетным семьям. Теперь они будут получать 375 рублей. При этом семьи сами смогут выбрать, как они будут получать деньги — ежемесячно или раз в год.

Кроме того, депутаты решили не увеличивать размер областного материнского капитала. Его размер составит 138,2 тыс рублей. Деньги, которые сэкономят при этом, направят как раз на выплату пособий.

«Закон очень важный, он касается использования материнского капитала. Мы всякий раз вместе с правительством ищем выходы, чтобы использовать его как можно эффективнее», — приводит слова спикера Заксобрания Владимира Варнавского «Новый Омск».