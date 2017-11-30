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08:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в два раза повысят штрафы за мусор на улице

Соответствующую поправку в четверг, 30 ноября, приняли депутаты Законодательного собрания Омской области.

Источник: Reuters

Согласно изменениям, штрафы за несоблюдение правил благоустройства вырастут в два раза с 2021 года.

За мусор рядовым омичам придется заплатить 4 тысячи рублей, должностным лицам — 14 тысяч рублей, юридическим лицам придется раскошелиться на 40 тысяч рублей.

Основное бремя, скорее всего, ляжет на должностных лиц. Как правило, именно они и получают штрафы за тот же мусор. Платить приходится из своего личного кармана.

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