В Омске в два раза повысят штрафы за мусор на улице

Согласно изменениям, штрафы за несоблюдение правил благоустройства вырастут в два раза с 2021 года.

За мусор рядовым омичам придется заплатить 4 тысячи рублей, должностным лицам — 14 тысяч рублей, юридическим лицам придется раскошелиться на 40 тысяч рублей.

Основное бремя, скорее всего, ляжет на должностных лиц. Как правило, именно они и получают штрафы за тот же мусор. Платить приходится из своего личного кармана.