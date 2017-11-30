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08:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфимском районе провели испытания строящегося моста через Белую

УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфимском районе специалисты провели испытания строящегося моста через реку Белую на 1470-м километре трассы М5 (неподалеку от поселка Лебяжий) и убедились, что мост сконструирован правильно. Сдача сооружения в эксплуатацию планируется во II квартале 2018 года. Полная длина моста составляет 390 м, схема пролетов — 63+3×84+63. Новый мост — это три полосы в одном направлении. На противоположное направление будет работать имеющийся мост..

Как рассказали в Упрдор «Приуралье», испытания проводились в статике и в динамике. На проезжей части моста на предварительно размеченные места поставили шесть груженых КАМАЗов. Их суммарная масса — 165 тонн. Для разных пролетов моста это составляет 69 до 72 процентов от нормативной нагрузки. Далее с помощью компьютерно-измерительной системы фиксировались различные параметры деформации несущих конструкций моста под нагрузкой: напряжения и прогибы пролетного строения в наиболее ответственных сечениях.

При динамических испытаниях моста сначала измерялись колебания моста при проезде одного груженого КАМАЗа. Автомобиль при этом движется с различными скоростями, сначала беспрепятственно, затем с помощью досок имитировалась неровность дорожного полотна. Данные также считывались и обрабатывались специальной программой.

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