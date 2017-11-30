В Уфимском районе провели испытания строящегося моста через Белую

Как рассказали в Упрдор «Приуралье», испытания проводились в статике и в динамике. На проезжей части моста на предварительно размеченные места поставили шесть груженых КАМАЗов. Их суммарная масса — 165 тонн. Для разных пролетов моста это составляет 69 до 72 процентов от нормативной нагрузки. Далее с помощью компьютерно-измерительной системы фиксировались различные параметры деформации несущих конструкций моста под нагрузкой: напряжения и прогибы пролетного строения в наиболее ответственных сечениях.