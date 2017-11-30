В Уфимском районе провели испытания строящегося моста через Белую
УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфимском районе специалисты провели испытания строящегося моста через реку Белую на 1470-м километре трассы М5 (неподалеку от поселка Лебяжий) и убедились, что мост сконструирован правильно. Сдача сооружения в эксплуатацию планируется во II квартале 2018 года. Полная длина моста составляет 390 м, схема пролетов — 63+3×84+63. Новый мост — это три полосы в одном направлении. На противоположное направление будет работать имеющийся мост..