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10:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Соглашение о льготном проезде по платному участку М-4 подписали на Дону

Соглашение о льготном проезде по платному участку трассы М-4 «Дон» подписано в Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, подписи под документом поставили председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, главы Азовского и Кагальницкого районов Валерий Бевзюк и Игорь Грибов.

В соглашении предусмотрены особые условия проезда по платному участку федеральной трассы для жителей сел Азовского и Кагальницкого районов. За проезд в легковом автомобиле они будут платить 50 коп. Для машин второй категории размер льготной платы составит 75 коп.

Жители указанных в документе населенных пунктов смогут приобрести проездные, действительные для легковых автомобилей и мини-грузовиков. Предусмотрено четыре вида проездных: на 200, 600, 1200 и 1500 поездок, срок их действия — два года.

Напомним, в Ростовской области платным стал 28-километровый участок М-4 «Дон» до границы с Краснодарским краем.

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