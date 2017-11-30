Соглашение о льготном проезде по платному участку М-4 подписали на Дону
Соглашение о льготном проезде по платному участку трассы М-4 «Дон» подписано в Ростовской области.
Соглашение о льготном проезде по платному участку трассы М-4 «Дон» подписано в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, подписи под документом поставили председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, главы Азовского и Кагальницкого районов Валерий Бевзюк и Игорь Грибов.
В соглашении предусмотрены особые условия проезда по платному участку федеральной трассы для жителей сел Азовского и Кагальницкого районов. За проезд в легковом автомобиле они будут платить 50 коп. Для машин второй категории размер льготной платы составит 75 коп.
Жители указанных в документе населенных пунктов смогут приобрести проездные, действительные для легковых автомобилей и
Напомним, в Ростовской области платным стал 28-километровый участок М-4 «Дон» до границы с Краснодарским краем.