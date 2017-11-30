Суд назначил заседание по делу о банкротстве «Магнат-РД»

Арбитражный суд Красноярского края назначил на 18 декабря заседание по делу о банкротстве сети АЗС «Магнат-РД». Истцом по делу выступает банк «АК Барс».

Банковская организация требует с ответчика погасить кредитные задолженности на сумму 253,2 млн рублей. Заявление АКБ «АК Барс» подал еще в октябре этого года. Высшая инстанция не сразу приняла его к производству. Истцу предложили предоставить дополнительные материалы по делу.

Напомним, в 2015 году сеть «Магнат-РД» признать банкротом требовал Сбербанк. Гендиректор и единственный собственник сети Александр Дьяков в ходе разбирательства погасил более 1 млрд рублей задолженности перед кредитной организацией, сообщил «Ъ».

ООО «Магнат-РД» работает с 1998 года, имеет 28 АЗС и три нефтебазы с объемом хранения до 10 тыс. тонн. По данным базы «СПАРК-Интерфакса», 99% компании на данный момент принадлежит московскому ООО «Регион нефтетрейд».