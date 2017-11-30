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08:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд назначил заседание по делу о банкротстве «Магнат-РД»

Иск подал банк «АК Барс».

Арбитражный суд Красноярского края назначил на 18 декабря заседание по делу о банкротстве сети АЗС «Магнат-РД». Истцом по делу выступает банк «АК Барс».

Банковская организация требует с ответчика погасить кредитные задолженности на сумму 253,2 млн рублей. Заявление АКБ «АК Барс» подал еще в октябре этого года. Высшая инстанция не сразу приняла его к производству. Истцу предложили предоставить дополнительные материалы по делу.

Напомним, в 2015 году сеть «Магнат-РД» признать банкротом требовал Сбербанк. Гендиректор и единственный собственник сети Александр Дьяков в ходе разбирательства погасил более 1 млрд рублей задолженности перед кредитной организацией, сообщил «Ъ».

ООО «Магнат-РД» работает с 1998 года, имеет 28 АЗС и три нефтебазы с объемом хранения до 10 тыс. тонн. По данным базы «СПАРК-Интерфакса», 99% компании на данный момент принадлежит московскому ООО «Регион нефтетрейд».

В 2016 году выручка компании снизилась на 31% — до 2 млрд рублей, но при этом ООО получило чистую прибыль в размере 16,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что все заправочные станции сети с 2017 года будут работать под брендом «Газпром».

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Суд назначил заседание по делу о банкротстве «Магнат-РД»
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