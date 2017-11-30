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09:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии расширят категории семей, имеющих право на выплату 300 тысяч рублей за первенца

Выступая с ежегодным Посланием Госсобранию — Курултаю РБ, Глава Башкортостана поручил Правительству рассмотреть вопрос расширения категорий молодых семей, имеющих право на выплату 300 тысяч рублей за первенца, а также направлений ее использования.

«Эффективная семейная политика находится в числе основных наших приоритетов. В Башкортостане семьям с детьми, которых насчитывается свыше полумиллиона, уделяется особое внимание. Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется около 10 миллиардов рублей, применяются меры социальной помощи. Молодые семьи при рождении первенца получают единовременную выплату 300 тысяч рублей. Таким образом, вместе с материнским капиталом за второго ребенка и предоставлением земельного участка за третьего ребенка в республике сложилась целостная система поддержки семей с детьми».

Глава Республики ответил, что опыт Башкортостана в сфере охраны материнства и детства, строительства перинатальных центров, профилактики социального сиротства получил признание на федеральном уровне.

Также Рустэм Хамитов особо отметил важность работы созданного Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

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