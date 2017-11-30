В Башкирии расширят категории семей, имеющих право на выплату 300 тысяч рублей за первенца

«Эффективная семейная политика находится в числе основных наших приоритетов. В Башкортостане семьям с детьми, которых насчитывается свыше полумиллиона, уделяется особое внимание. Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется около 10 миллиардов рублей, применяются меры социальной помощи. Молодые семьи при рождении первенца получают единовременную выплату 300 тысяч рублей. Таким образом, вместе с материнским капиталом за второго ребенка и предоставлением земельного участка за третьего ребенка в республике сложилась целостная система поддержки семей с детьми».