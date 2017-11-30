В одном из районов Уфы сносят гаражи

В Кировском районе Уфы продолжают сносить металлические гаражи: так, вчера, во дворе дома по улице Салавата снесли одну металлическую конструкцию. Так только в октябре 2017 года снесли 29 гаражей.

— Всего в 2015 — 2017 годах были снесены 1558 гаражей в том числе возле общеобразовательных учреждений 724 гаража, во дворах многоквартирных домов 308 гаражей, на территориях, переданных под строительство, снесено 526 гаражей, — отметили в пресс-службе городской администрации.