В Перми открылся новый терминал международного аэропорта

30 ноября торжественно открылся новый международный терминал пермского аэропорта. Строительство нового аэровокзального комплекса началось в конце 2015 года, а общая площадь вокзала составила 29 тысяч квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

На первом этаже нового аэропорта находятся стойки регистрации, зоны прилёта и выдачи багажа, камеры хранения, медпункт и место упаковки багажа. Для оформления пассажиров на рейсы будут работать 20 стоек регистрации. В центре фойе первого этажа установлена информационная стойка, окружённая витринами с пермскими сувенирами, а на каждом этаже установлены табло с информацией о рейсах на русском и английском языках.

С первого на второй этаж можно подняться на эскалаторе или воспользоваться лифтом. На втором этаже нового терминала расположены таможенный и паспортный контроль, зона предполётного досмотра, выходы на посадку, зал ожидания и комната матери и ребёнка. Для людей с ограниченными физическими возможностями созданы комфортные условия, а парковка перед зданием воздушной гавани рассчитана на 654 машины.

Новый аэропорт способен принимать 9 прилётов и вылетов в час пик, а пропускная способность составляет 904 пассажира в час. Планируется, что пассажиропоток к 2020 году составит 2 миллиона человек в год. В ближайшее время начнётся реконструкция перрона, а затем установят телетрапы. Работы планируют закончить к 2019 году.

Источник: Аргументы и факты