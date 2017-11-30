Шахтеры требуют повышения зарплаты на 70% в Караганде
По информации очевидцев, работники шахты номер 65 ночью устроили забастовку. Они требуют встречи с руководителем «Корпорации Казахмыс» Эдуардом Огай, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации очевидцев, работники шахты номер 65 ночью устроили забастовку. Они требуют встречи с руководителем «Корпорации Казахмыс» Эдуардом Огай, передает корреспондент NUR.KZ.
В интернете распространяется информация о забастовке шахтеров «Корпорации Казахмыс». На видео, снятом очевидцами, запечатлены работники шахт номер 65, 67 и 73. Они собираются на территории 65-ой шахты и ждут встречи с руководством компании.
Также в сети распространяется листовка, на которой якобы расписаны требования горняков. Согласно данной листовке, шахтеры хотят повышения заработной платы на 70 процентов, индексации пенсионных отчислений, получать бесплатные путевки в
А между тем ситуацию прокомментировали в
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