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14:36 (мск), источник: Nur.kz

Шахтеры требуют повышения зарплаты на 70% в Караганде

По информации очевидцев, работники шахты номер 65 ночью устроили забастовку. Они требуют встречи с руководителем «Корпорации Казахмыс» Эдуардом Огай, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В интернете распространяется информация о забастовке шахтеров «Корпорации Казахмыс». На видео, снятом очевидцами, запечатлены работники шахт номер 65, 67 и 73. Они собираются на территории 65-ой шахты и ждут встречи с руководством компании.

Также в сети распространяется листовка, на которой якобы расписаны требования горняков. Согласно данной листовке, шахтеры хотят повышения заработной платы на 70 процентов, индексации пенсионных отчислений, получать бесплатные путевки в курортно-санаторные учреждения, а также обучать бесплатно в колледжах молодых специалистов с дальнейшим обязательным трудоустройством.

А между тем ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Карагандинской области. Согласно официальным данным, в данный момент руководство области и «Корпорации Казахмыс» ведут переговоры с шахтерами.

«30 ноября 2017 года возник трудовой спор между сотрудниками Южно-Жезказганского рудника и руководством ТОО «Корпорация Казахмыс», город Сатпаев. Представители руководства акиматов области, города Сатпаев, руководство компании «Казахмыс» находятся на месте. Идет переговорный процесс. Ситуация находится под контролем. Официальное заявление будет сделано после завершения переговоров, — сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

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