Шахтеры требуют повышения зарплаты на 70% в Караганде

Источник: Nur.kz

В интернете распространяется информация о забастовке шахтеров «Корпорации Казахмыс». На видео, снятом очевидцами, запечатлены работники шахт номер 65, 67 и 73. Они собираются на территории 65-ой шахты и ждут встречи с руководством компании.

Также в сети распространяется листовка, на которой якобы расписаны требования горняков. Согласно данной листовке, шахтеры хотят повышения заработной платы на 70 процентов, индексации пенсионных отчислений, получать бесплатные путевки в курортно-санаторные учреждения, а также обучать бесплатно в колледжах молодых специалистов с дальнейшим обязательным трудоустройством.

А между тем ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Карагандинской области. Согласно официальным данным, в данный момент руководство области и «Корпорации Казахмыс» ведут переговоры с шахтерами.