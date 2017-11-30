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14:32 (мск), источник: 365info.kz

4 российских телеканала приостановят вещание в Казахстане

С 11 декабря АО «Казахтелеком» приостанавливает ретрансляцию телеканалов «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Россия-24» и «Россия-Культура».

Источник: Reuters

Решение связано с подорожанием права на ретрансляцию указанных каналов для абонентов iD TV и кабельного телевидения. Об этом сообщает служба по связям с общественностью АО «Казахтелеком».

Как сказано в официальном сообщении компании, «Казахтелеком» предложил правообладателям указанных каналов альтернативные варианты, позволяющие сохранить абонентскую плату за услуги телевидения на текущем уровне.

Однако правообладатели пока предложений не приняли. «Казахтелеком» обещает продолжить переговоры. В компании отмечают, что каналы «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Россия-24» и «Россия-Культура» входят в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Российской Федерации.

В России они ретранслируются бесплатно, а в ряде стран на постсоветском пространстве операторы платного телевидения не несут затрат за использование контента указанных каналов.

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