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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов, случайно отправив их в отпуск

Авиакомпания American Airlines из-за сбоя в программе, составляющей списки пилотов, которые получают очередной отпуск на время рождественских праздников, предоставила отпуск во второй половине декабря слишком большому числу пилотов.

Источник: AP 2017

Сейчас компания пытается урегулировать ситуацию, когда в один из самых напряженных периодов года она остается с ограниченным количеством экипажей.

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По оценкам профсоюза пилотов Allied Pilots Association, в период с 17 по 31 декабря экипажи более чем 15 тыс. рейсов будут неполными, если авиакомпания не найдет выхода из сложившейся ситуации.

Рейсы, которых это может коснуться, отправляются из Бостона, Вашингтона, Нью-Йорка, Майами, Чикаго, Филадельфии и ряда других городов.

Как заявил пресс-секретарь American Airlines Мэтт Миллер, они активно работают над решением проблемы и ожидают, что им удастся избежать отмены рейсов в праздничный период. Руководство авиакомпании направило электронные письма всем пилотам, предложив им поработать сверхурочно за дополнительную плату.

У нас есть пилоты в резерве, чтобы выполнять рейсы в декабре, и мы заплатим тем пилотам, которые согласятся выполнить оставшиеся без экипажей рейсы, по 150% от их часовой ставки — столько мы можем заплатить по условиям трудового контракта.
Мэтт Миллер
Пресс-секретарь American Airlines

Алена Миклашевская

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