American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов, случайно отправив их в отпуск
Авиакомпания American Airlines
Авиакомпания American Airlines
Сейчас компания пытается урегулировать ситуацию, когда в один из самых напряженных периодов года она остается с ограниченным количеством экипажей.
Рейсы, которых это может коснуться, отправляются из Бостона, Вашингтона,
Как заявил
У нас есть пилоты в резерве, чтобы выполнять рейсы в декабре, и мы заплатим тем пилотам, которые согласятся выполнить оставшиеся без экипажей рейсы, по 150% от их часовой ставки — столько мы можем заплатить по условиям трудового контракта.
Алена Миклашевская