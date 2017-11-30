Движение электротранспорта Уфы восстановлено после частичной оплаты долга перед энергосбыткомпанией
Уфа. 30 ноября.
Уфа. 30 ноября.
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана сняла ограничение энергоснабжения предприятий инфраструктуры электротранспорта г. Уфа, установленное (28 ноября — ИФ) в связи с задолженностью в 200 млн рублей.
29 ноября МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа», погасило часть своей задолженности в размере 20 млн рублей, после чего все ограничения подачи электроэнергии на предприятиях электротранспорта Уфы были сняты.
Однако задолженность перед ООО «ЭСКБ» у МУЭТ остается и ежемесячно растет", — говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на председателя регионального Госкомтранса Тимура Мухаметьянова сообщалось, что объем задолженности уфимских муниципальных предприятий транспорта перед поставщиками энергоресурсов с 2016 года составляет 240 млн рублей, в том числе, по электроэнергии — 85 млн рублей.
Среди вариантов погашения задолженности рассматривался, в том числе, вопрос о выделении средств республиканского бюджета. Дефицит в пассажирском транспорте временно покрывался за счет введения на маршруты дополнительных единиц автобусов ГУП «Башавтотранс».