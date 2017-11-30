Движение электротранспорта Уфы восстановлено после частичной оплаты долга перед энергосбыткомпанией

«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана сняла ограничение энергоснабжения предприятий инфраструктуры электротранспорта г. Уфа, установленное (28 ноября — ИФ) в связи с задолженностью в 200 млн рублей.

29 ноября МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа», погасило часть своей задолженности в размере 20 млн рублей, после чего все ограничения подачи электроэнергии на предприятиях электротранспорта Уфы были сняты.

Однако задолженность перед ООО «ЭСКБ» у МУЭТ остается и ежемесячно растет", — говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на председателя регионального Госкомтранса Тимура Мухаметьянова сообщалось, что объем задолженности уфимских муниципальных предприятий транспорта перед поставщиками энергоресурсов с 2016 года составляет 240 млн рублей, в том числе, по электроэнергии — 85 млн рублей.