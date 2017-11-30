В Молдове мобильный интернет становится популярнее
С начала этого года рынок мобильного интернета вырос почти на 30%, а количество его пользователей увеличилось на 26% и превышает 2,4 млн.
С начала этого года рынок мобильного интернета вырос почти на 30%, а количество его пользователей увеличилось на 26% и превышает 2,4 млн.
Такие данные представило в своем отчете Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).
Поданным НАРЭКИТ рынок мобильного интернета демонстрирует самые высокие темпы роста в секторе электронных коммуникаций. За девять месяцев 2017 года количество пользователей мобильного
В конце отчетного периода три действующих поставщика услуг мобильного интернета владеют следующими рыночными долями по доходам: Orange Moldova 61,1%, Moldcell 27,9% и Moldtelecom 11%.