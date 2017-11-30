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12:51 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове мобильный интернет становится популярнее

С начала этого года рынок мобильного интернета вырос почти на 30%, а количество его пользователей увеличилось на 26% и превышает 2,4 млн.

Источник: Actualitati.md

Такие данные представило в своем отчете Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Поданным НАРЭКИТ рынок мобильного интернета демонстрирует самые высокие темпы роста в секторе электронных коммуникаций. За девять месяцев 2017 года количество пользователей мобильного интернет-доступа (через смартфоны и модемы 3G/4G) увеличилось на 26% и превысило 2,4 млн, объем трафика вырос на 27% и составил 47 млн 265 тыс. ГБ, а общий объем продаж этого вида услуг увеличился на 29% и составил 664,5 млн леев, передает newsmaker.md.

В конце отчетного периода три действующих поставщика услуг мобильного интернета владеют следующими рыночными долями по доходам: Orange Moldova 61,1%, Moldcell 27,9% и Moldtelecom 11%.

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