В Молдове мобильный интернет становится популярнее

Такие данные представило в своем отчете Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Поданным НАРЭКИТ рынок мобильного интернета демонстрирует самые высокие темпы роста в секторе электронных коммуникаций. За девять месяцев 2017 года количество пользователей мобильного интернет-доступа (через смартфоны и модемы 3G/4G) увеличилось на 26% и превысило 2,4 млн, объем трафика вырос на 27% и составил 47 млн 265 тыс. ГБ, а общий объем продаж этого вида услуг увеличился на 29% и составил 664,5 млн леев, передает newsmaker.md.