Новый терминал аэропорта в Перми сможет принимать до 4,5 млн пассажиров в год

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Новый терминал международного аэропорта Перми сможет принимать до 4,5 млн пассажиров в год, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

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«Этот комплекс почти на 30 тыс. кв. м будет способен принимать 4,5 млн человек в год, и, конечно, это серьезный задел на перспективу. Такого объекта хватит, чтобы обеспечивать Пермский край новыми авиационными пассажирами», — сказал Соколов, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия аэровокзального комплекса.

Терминал, получивший название Большое Савино, начал обслуживать пассажиров региональных маршрутов.

С вводом комплекса пропускная способность по прилету и вылету в час пик составит до 904 пассажиров в час. Открытие воздушного пункта пропуска через государственную границу в новом терминале и начало обслуживания пассажиров международных воздушных линий планируется в первой половине 2018 года.

«Общий объем суммы наших инвестиций был 5,8 млрд рублей. Если говорить о вложениях края в дорожную инфраструктуру, развязки, вложения Минтранса, то общий инвестиционный проект — 10 млрд рублей», — сообщил журналистам председатель совета директоров компании «Новапорт» Роман Троценко.