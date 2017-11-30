Новосибирск разместил облигации на 5 млрд рублей

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Облигации Новосибирска номинальной стоимостью 5 млрд рублей размещены на Московской бирже, всего в обращении находятся ценные бумаги на сумму 7,2 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба новосибирской мэрии.

«Облигации города Новосибирска номинальной стоимостью 5 млрд рублей размещены в полном объеме на Московской бирже. Ставка купона утверждена на уровне 7,85% годовых. Сейчас в обращении находится три выпуска облигаций Новосибирска на общую сумму 7,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Средства от размещения облигаций направят на рефинансирование кредитов коммерческих банков для экономии расходов на обслуживание долга города.