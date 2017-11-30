Петербургский авторынок побил очередной рекорд и готов его превзойти

За десять месяцев 2017 года в Санкт-Петербурге продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 14% и составили 109 999 машин. Такие данные сегодня, 30 ноября, предоставило ИА REGNUM профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

В октябре петербургский рынок показал рекорд по объему продаж автомобилей за один месяц — за этот период было реализовано 12 953 новые машины, что оказалось на на 21% больше, чем в октябре 2016 года.

«Высокие объемы продаж за первые два месяца осени вызваны, в том числе, сообщениями о досрочном завершении государственных программ поддержки авторынка, которые пришлись на вторую половину октября, — прокомментировал генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По его словам, в оставшиеся два месяца года объем продаж автомобилей останется на этом же уровне, и не исключено, что в какой-то из месяцев будет преодолена отметка в 13 тысяч машин.

Лидером рынка Петербурга остается бренд Hyundai — в октябре было продано более 1800 машин этой марки. Второе место в рейтинге занял Renault, незначительно опередив отечественную марку Lada.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам десяти месяцев составила 8,6%, что на 0,2% выше, чем в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам октября 2017 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 17,3% и составили 148,6 тысяч машин. По итогам десяти месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 11,3% до 1 млн 278 тысяч автомобилей, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Аналитики АЕБ отмечают, что восстановление российского авторынка в октябре продолжилось, и это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года.