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14:31 (мск), источник: Kazinform

Казахстанские НПЗ частично перевели на выпуск бензина АИ-95

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ситуация в Казахстане по запасам бензина марки АИ-95 не самая простая, сообщил и.о. исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО НК «ҚазМұнайГаз» Данияр Тиесов на пресс-конференции в Астане. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запасы 92-го бензина в регионах составляют порядка 200 тысяч тонн, этого достаточно, чтобы на сегодняшний день говорить о том, что ситуация с бензином нормальная. Суточная норма потребления 92-го бензина у нас составляет порядка 10 тысяч тонн в сутки. 8,5 тысяч тонн в сутки у нас отгружается с трех НПЗ, и 3−4 тысячи тонн составляет ежесуточный заход импорта в страну», — сказал он.
Что касается бензина марки АИ-95, здесь ситуация другая.

«По 95-му бензину ситуация немного сложнее, в некоторых регионах мы стоим на ограничениях, осуществляем реализацию в 4-х регионах по картам и талонам, это — ЮКО, ВКО, Алматинская и Кызылординская области. В остальных регионах ограничений у нас нет. По стране запасы АИ-95 составляют порядка 14,5 тысяч тонн, при месячном потреблении порядка 20 тысяч тонн», — отметил Тиесов.

Поэтому, по словам представителя компании, казахстанские НПЗ были частично переведены на выпуск АИ-95.

«По дизельному топливу: у нас запасы на сегодняшний день порядка 168 тысяч тонн, это аналогичная ситуация с запасами, что была в прошлом году. На сегодняшний день ситуация с горюче-смазочными материалами по всем регионами республики стабильная», — добавил он.

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