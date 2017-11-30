Казахстанские НПЗ частично перевели на выпуск бензина АИ-95

«Запасы 92-го бензина в регионах составляют порядка 200 тысяч тонн, этого достаточно, чтобы на сегодняшний день говорить о том, что ситуация с бензином нормальная. Суточная норма потребления 92-го бензина у нас составляет порядка 10 тысяч тонн в сутки. 8,5 тысяч тонн в сутки у нас отгружается с трех НПЗ, и 3−4 тысячи тонн составляет ежесуточный заход импорта в страну», — сказал он.

Что касается бензина марки АИ-95, здесь ситуация другая.



«По 95-му бензину ситуация немного сложнее, в некоторых регионах мы стоим на ограничениях, осуществляем реализацию в 4-х регионах по картам и талонам, это — ЮКО, ВКО, Алматинская и Кызылординская области. В остальных регионах ограничений у нас нет. По стране запасы АИ-95 составляют порядка 14,5 тысяч тонн, при месячном потреблении порядка 20 тысяч тонн», — отметил Тиесов.



Поэтому, по словам представителя компании, казахстанские НПЗ были частично переведены на выпуск АИ-95.



«По дизельному топливу: у нас запасы на сегодняшний день порядка 168 тысяч тонн, это аналогичная ситуация с запасами, что была в прошлом году. На сегодняшний день ситуация с горюче-смазочными материалами по всем регионами республики стабильная», — добавил он.