В Нижнем Тагиле подорожает проезд в маршрутках и автобусах

Источник: УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле с 4 декабря на один рубль вырастет цена за проезд в маршрутках и городских автобусах. Стоимость одной поездки составит 20 рублей.

Повышение предельного тарифа на пассажирские перевозки автомобильным транспортом согласовала Региональная энергетическая комиссия, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Однако местные перевозчики считают, что цена за проезд в городе должна быть не ниже 25 рублей.