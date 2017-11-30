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14:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле подорожает проезд в маршрутках и автобусах

С 4 декабря.

Источник: УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле с 4 декабря на один рубль вырастет цена за проезд в маршрутках и городских автобусах. Стоимость одной поездки составит 20 рублей.

Повышение предельного тарифа на пассажирские перевозки автомобильным транспортом согласовала Региональная энергетическая комиссия, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Однако местные перевозчики считают, что цена за проезд в городе должна быть не ниже 25 рублей.

Последний раз стоимость проезда в маршрутках и автобусах Нижнего Тагила повышалась с 16 до 19 рублей в январе 2016 года.

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