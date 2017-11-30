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14:37 (мск), источник: ТАСС

Фонд капремонта домов культуры Новосибирской области увеличили на 100 млн рублей

Суммарно на ремонт будет потрачено 300 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в четверг поправки в бюджет 2017 года и увеличили финансирование капитального ремонта учреждений культуры на 100 млн рублей.

«Закон о бюджете 2017 года предусмотрел дополнительное финансирование капремонта учреждений культуры — 100 млн рублей. За 2015−2017 годы было выделено 198 млн, то есть суммарно на ремонт мы потратим 300 млн рублей», — сказал в ходе сессии Заксобрания министр культуры региона Игорь Решетников.

По его словам, чтобы привести в порядок все учреждения культуры в Новосибирской области, необходимо в десятки раз больше денег. «Даже с таким немалым финансированием, как 300 млн рублей, нам понадобится более 10 лет, чтобы отремонтировать все объекты культуры в области. Суммарно на капремонт, реконструкцию и строительство необходимо более 6 млрд рублей», — добавил Решетников.

По данным Министерства культуры, в 2016—2017 гг. отремонтировано 185 объектов культуры, в следующем года планируется ремонт еще 93 учреждений.

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