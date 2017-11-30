Госкомстат: по итогам года инфляция в Узбекистане составит 13−14%

Источник: Sputnik

При этом в сентябре этого года представители Центрального банка отмечали, что инфляция в Узбекистане по итогам года ожидается в пределах 11−12%, а в 2018 году — 10%.

Как отметил Мирусманов в ходе заседания Международного пресс-клуба, сегодня стоит прямо и открыто заявить, что еще совсем недавно узбекская статистика была не в лучшей форме, отчеты были сухими, отсутствовал детальный анализ. В результате, заметил он, появилось недоверие к цифрам комитета по статистике.

«Для ликвидации этого недоверия и повышения прозрачности статистических данных была принята программа, в которой было предусмотрено сотрудничество с различными международными учреждениями, публикация сведений о развитии страны в Международных статистических сборниках в соответствии с общепринятыми рекомендациями и практиками. Также налаживается более тесное сотрудничество в сфере статистики с такими международными организациями как Европейская экономическая комиссия ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и другими», — сказал он.

Напомним, что уже с 1 января будущего года Узбекистан намерен перейти на новые стандарты расчета инфляции. Этот шаг обусловлен необходимостью внедрения в республике международно принятых стандартов.

Первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов несколько недель назад отмечал, что «в этом и в следующем году ожидается очень высокое давление на инфляцию».

Это, по его мнению, прежде всего связано с предыдущей более мягкой кредитной политикой, которая привела к чрезмерному росту денежной массы и кредитования. Именно поэтому, как считает зампред ЦБ, в стране сейчас наблюдается такой высокий уровень инфляции.