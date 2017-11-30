Огни «Моей улицы»: Москва потратит на освещение бульваров 3,3 млрд

Источник: Агентство «Москва»

Русская служба Би-би-си изучила конкурсную документацию.

В ноябре столичные власти разыграли 10 тендеров на ландшафтное освещение Бульварного кольца. Как указано в проектной документации, задача подсветки — подчеркнуть перемены, которые произошли с Бульварным кольцом во время реконструкции по программе «Моя улица» в 2016-м и 2017 годах. Предполагалось, что оно станет «главным линейным парком города».

У подсветки будет несколько режимов, например, для праздников и будних вечеров. На нее власти готовы потратить 3,3 млрд рублей (56,5 млн долларов). Много это или мало? Сумма контрактов составляет примерно 40% от того, что было потрачено на реконструкцию самого Бульварного кольца (8,1 млрд рублей — по данным издания «Медуза»).

Для положительных эмоций

На самом деле это вторая попытка столичной мэрии разыграть тендеры на освещение центра города.

Мэрия уже объявляла закупку на освещение бульваров примерно на такую же сумму — 3,47 млрд рублей. Летом этого года ее обсуждали на обязательных общественных слушаниях (как все закупки дороже 1 млрд рублей).

Участники обсуждения задавали вопросы о целесообразности таких больших трат на освещение. А одна из участниц обсуждения предложила потратить деньги на лечение онкобольных детей.

В мэрии ответили, что освещение нужно для безопасности, а также для создания «положительного эмоционального состояния» за счет «светоцветовых эффектов». Представитель ведомства подчеркнул, что Москва входит в пятерку самых освещенных столиц мира наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем, а теперь даже выходит в лидеры.

Но по результатам общественного обсуждения мэрия отменила закупку.

Кто заработает на освещении Бульварного кольца?

Освещать бульварное кольцо будут две компании — «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ) и «Спецстрой».

Что о них известно? Обе компании сотрудничают с московской мэрией с 2015 года, с начала реализации программы «Моя улица», и других заказчиков, кроме мэрии, у них нет, судя по данным «Спарк-Интерфакс».

Обе занимались благоустройством парков и общественных пространств. В общей сложности Агентство развития перспективных технологий уже заключило с мэрией контракты более чем на 10 млрд рублей, а «Спецстрой» — на 19,1 млрд.

А летом этого года Федеральная антимонопольная служба заподозрила АРПТ в сговоре с другой компанией — «Прайм сервис» (затем она сменила название на «Орбита сервис»).

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Ведомство сочло, что обе компании подали на один из конкурсов почти идентичные заявки. Совпадали даже заголовки и названия файлов, а сохранены документы были с разницей в несколько секунд.

Домены обеих компаний, по данным «Спарк», зарегистрированы на один и тот же электронный ящик.

По данным «Спарк», гендиректор «Орбита сервис» Александр Пирогов также возглавлял «Праймтелеком», администратор этого сайта использует почту на домене arpt-msk. ru, принадлежащем АРПТ.

Собственники «Праймтелекома» — Мурад и Теймур Бениаминовы. По данным «Медузы», семья Бениаминовых — давние друзья бизнесмена Араса Агаларова (№ 51 в российском списке Forbes), а Мурад Бениаминов женат на дочери Гавриила Юшваева (№ 82 в списке Forbes).

«Спецстрой», по данным РБК, связан со строительным холдингом Capital Group бизнесменов Владислава Доронина, Эдуарда Бермана и Павла Тё.