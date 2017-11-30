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17:25 (мск), источник: Sputnik.by

Ноябрь закончился резким ростом курсов валют

Доллар, евро и российский рубль на последних торгах ноября обновили годовые максимумы.

ЦБ: $ 58.5814   +0.25 € 69.5185   +0.31 ММВБ: $ 58.4900   -0.13 € 69.4650   +0.02
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Белорусский рубль подешевел ко всем основным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ), свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк установил официальные курсы валют на первое декабря по итогам валютных торгов:

Доллар США — 2,0123 Евро — 2,3872 100 российских рублей — 3,4356.

Таким образом, ноябрь завершился подорожанием всех трех основных валют: они обновили свои годовые максимумы. Более чем на копейку в четверг подорожал евро, также прибавил в стоимости и доллар. Поднялся в цене и российский рубль.

К корзине валют белорусский рубль в четверг подешевел на 0,26%. С начала месяца национальная валюта потеряла 1,95%, а с начала 2017 года — более семи процентов.

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