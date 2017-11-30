Ноябрь закончился резким ростом курсов валют
Доллар, евро и российский рубль на последних торгах ноября обновили годовые максимумы.
Доллар, евро и российский рубль на последних торгах ноября обновили годовые максимумы.
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Белорусский рубль подешевел ко всем основным валютам по итогам торгов на Белорусской
Нацбанк установил официальные курсы валют на первое декабря по итогам валютных торгов:
Доллар США — 2,0123 Евро — 2,3872 100 российских рублей — 3,4356.
К корзине валют белорусский рубль в четверг подешевел на 0,26%. С начала месяца национальная валюта потеряла 1,95%, а с начала 2017 года — более семи процентов.