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17:15 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде начинается комплексное обновление транспортного предприятия

Власти Волгограда решили провести расширение и модернизацию производственной базы завода «ВЭТА». Завод по ремонту трамваев и троллейбусов в Ворошиловском районе является структурным подразделением Метроэлектротранса.

Предприятие служит городу уже 48 лет, последняя крупная реновация проводилась здесь в 1999 году, с тех пор большая часть оборудования устарело морально и физически и не в состоянии выполнять усложнившиеся задачи.

При этом завод по-прежнему является мощной производственной площадкой. Обновление призвано реализовать потенциал ремонтной базы, расширить его для обслуживания подвижного состава автобусного парка, предусмотреть возможность обслуживания таких современных видов общественного транспорта, как электробусы. В пользу более широкого обслуживания этого экологичного и экономичного транспорта не однажды высказывался губернатор Андрей Бочаров.

В последние три года в Волгограде применяется системный подход к возрождению муниципального транспорта, чего не было уже несколько десятилетий. Новый подвижной состав, а также сохранившаяся с прежних времен техника нуждаются в плановом обслуживании, а в перспективе и в комплексном ремонте. Для этих целей предприятию необходимы мощные производственные площадки.

Первым этапом создания на базе завода «ВЭТА» единого центра по ремонту подвижного состава муниципального транспорта станет комплексное обследование, которое уже началось. Инвентаризация позволит дать точную оценку имеющимся мощностям, определить объем необходимой модернизации и численный состав работников предприятия. По итогам обследования будет приниматься решение о дальнейших шагах по развитию предприятия.

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