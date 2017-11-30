В Волгограде начинается комплексное обновление транспортного предприятия

Предприятие служит городу уже 48 лет, последняя крупная реновация проводилась здесь в 1999 году, с тех пор большая часть оборудования устарело морально и физически и не в состоянии выполнять усложнившиеся задачи.

При этом завод по-прежнему является мощной производственной площадкой. Обновление призвано реализовать потенциал ремонтной базы, расширить его для обслуживания подвижного состава автобусного парка, предусмотреть возможность обслуживания таких современных видов общественного транспорта, как электробусы. В пользу более широкого обслуживания этого экологичного и экономичного транспорта не однажды высказывался губернатор Андрей Бочаров.

В последние три года в Волгограде применяется системный подход к возрождению муниципального транспорта, чего не было уже несколько десятилетий. Новый подвижной состав, а также сохранившаяся с прежних времен техника нуждаются в плановом обслуживании, а в перспективе и в комплексном ремонте. Для этих целей предприятию необходимы мощные производственные площадки.